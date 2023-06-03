رياح محملة بالأتربة والرمال نهاية الأسبوع الجاري| فيديو

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد رياح محملة بالأتربة والرمال مع نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة انخافض درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع هو فصل العواصف الترابية ورياح الخمسيني ، والربيع سينتهي في 20 يونيو الجاري.

وأوضحت أن فصل الصيف يبدأ 21 يونيو الجاري، متابعة أن حدة العاصفة تختلف من عام لآخر، بسبب التغيرات المناخية .

وذكرت أن البلاد تعرضت لأجواء شتوية ، خلال الأيام الماضية بسبب منخفض خمسيني على صحراء الغربية، بالتزامن مع منخفض في طبقات الجو العليا، مع رياح نشطة على الصحراء الغربية تجلب كتل هوائية محملة بالأتربة والرمال ، فضلًا عن وجود سحب رُكامية يصحبها رياح هابطة تسبب هبات عنيفة من الرمال والأتربة .

ولفتت إلى أن الأيام المقبلة تشهد طقسا معتدلا في الصباح، مبينة أن درجات الحرارة تصل من 33 إلى 34 درجة مئوية خلاف الأيام الماضية التي تخطت الـ 40 درجة مئوية.

هل تتعرض مصر لعاصفة ترابية أخرى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، مؤكدة أنه التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بشأن توقعاتها بشأن تعرض البلاد لموجات من العواصف الترابية خلال الفترة القادمة، قائلة: "كل شيء وارد حدوثه فنحن ما زلنا نعيش في فصل الربيع ، فصل التقلبات الحادة والسريعة، والمتبقي منه 20 يوما.

تحسن تدريجي

وأوضحت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا خلال الساعات القادمة وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى الأربعاء القادم، بينما المتوقع غدا السبت أن تسجل درجات الحرارة 34 على القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وقد تكون رعدية، محذرة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء على الرأس مع تناول قدر كبري من السوائل، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد.

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