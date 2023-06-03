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السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

القبض على لص يسرق الدراجات البخارية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على لص يسرق الدراجات البخارية بكفر الشيخ فقد تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بكفر الشيخ.


بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ) اكتشافه عدم تواجد دراجته النارية حال تواجده بمدينة كفر الشيخ.

بإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية- مقيم بذات المحافظة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.. استدعاء الشاكي تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الورقية