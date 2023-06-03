تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على لص يسرق الدراجات البخارية بكفر الشيخ فقد تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بكفر الشيخ.



بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ) اكتشافه عدم تواجد دراجته النارية حال تواجده بمدينة كفر الشيخ.



بإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية- مقيم بذات المحافظة).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.. استدعاء الشاكي تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.