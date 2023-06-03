112 كيلو ذهب دخلوا مصر بدون جمارك (فيديو)

ساهمت مبادرة إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، في أحدث اتزان بالسوق نظراً لانخفاض الطلب على الشراء، كما أنه من الممكن أن يساهم في استقرار سعر ذهب.

إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية

وكشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، تفاصيل مباردة إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم، مشددة على أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها لمدة 6 أشهر من تاريخ إعلان المبادرة.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق ضريبة 14% القيمة المضافة على الذهب بصحبة القادمين من الخارج، كما أن الكمية التي دخلت مصر من إعلان المبادرة بلغت 112 كليو دهب.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

وتضمن القرار المشغولات الذهبية المكسوة أو المُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وإليكم تفاصيل قرار إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السبائك والجنيهات الذهب:-

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار إعفاء الذهب بصحبة المسافرين من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

وينص القرار على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

ولم يسري هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وكانت المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربا من مصنعية المشغولات التي يتم شرائها بهدف الزينة.