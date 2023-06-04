37 جامعة مصرية على مؤشر «التايمز» للتنمية المستدامة

أعلن تصنيف التايمز البريطانى للتأثير THE impactRanking، لأهداف التنمية المستدامة إدراج 37 جامعة مصرية ضمن نتائج التصنيف لهذا العام 2023.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى أطلقت فى مارس الماضى واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية.

وتصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة، ووصلت فيه جامعة أسوان إلى المرتبة بين 101-200 فى تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وجاءت جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية فى المركز بين 201-300 على مستوى جامعات العالم، كما جاءت جامعة القاهرة فى مرتبة بين 301-400 عالمياً، والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، وجاءت جامعة المنصورة بين 301-400 فى أهداف التنمية المستدامة، وجاءت فى المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضحت د. عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصرى، دخول 4 جامعات مصرية فى التصنيف هذا العام وهى الوادى الجديد، وسوهاج، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وسفنكس.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فيما يخص ترتيب الجامعات المصرية داخل كل هدف من أهداف التصنيف للتنمية المستدامة، فقد تم إدراج 28 جامعة مصرية فى الهدف الأول والمختص بالقضاء على الفقر، وحققت جامعة القاهرة المركز الأول بين الجامعات المصرية فى هذا الهدف، وحصلت على الترتيب 56 على مستوى العالم، تليها جامعة أسيوط فى الترتيب 101-200 ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.، وإدراج 21 جامعة مصرية فى الهدف الثانى «القضاء التام على الجوع»، وإدراج 34 جامعة مصرية فى الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، وتصدرت جامعة أسوان ترتيب الجامعات المصرية لهذا المؤشر، وحصلت على ترتيب يتراوح ما بين 301-400 على مستوى العالم.