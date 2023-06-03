حقق نادي مانشستر سيتي أرقام تاريخية في ليلة تتويجه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نظيره مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب ويبملي.

وقاد إلكاي جوندوجان فريقه مانشستر للفوز باللقب الثاني هذا الموسم بعد سجل ثنائية في شباك دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وسجل لاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان 6 أهداف في 6 مباريات مع مانشستر سيتي بينما صنع هدفين منذ بداية شهر مايو الماضي.

وحقق مانشستر سيتي البطولة الثانية له هذا الموسم بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيدخل مانشستر سيتي مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بحالة معنوية مرتفعة بعدما حصد لقب البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

وفشل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج في التتويج بالبطولة الثانية له هذا الموسم بعد كان قد فاز على نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التاريخية التي حققها مانشستر سيتي بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

أرقام تاريخية في تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

1- نجح مانشستر سيتي في التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه ليعادل عدد ألقاب أستون فيلا.

2- حقق مانشستر سيتي الفوز في النهائي الأول الذي يجمعه بفريق مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

3- تمكن بيب جواريولا من التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية له خلال مشواره التدريبي مع مانشستر سيتي.

4- يعد هذا هو الفوز الثاني لفريق مانشستر سيتي على يونايتد في تاريخ المواجهات بينهما في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

5- حقق مانشستر سيتي الثنائية المحلية بعد التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2022-2023.

6- سجل مانشستر سيتي أسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن طريق إلكاي جوندوجان بعد مرور 12 ثانية فقط من الشوط الأول.

7- أكمل رودري دقة 100 % من تمريراته في الشوط الأول من المباراة، بعدما لعب 32 تمريرة كانت جميعها صحيحة.