مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي البطل

توج مانشستر سيتي بقلب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على جاره اليونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

يأتي ذلك بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع آرسنال.



أحرز ألكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي هدف التقدم للفريق السماوي في الثانية 13، بعد تسديدة مميزة في شباك دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.





وفي الدقيقة 33 سجل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل عبر ركلة جزاء، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الشياطين الحُمر بعد لمس جاك جريليتش للكرة بيده لتؤكد تقنية الفيديو "فار" وجود لمسة يد ووجود ركلة جزاء.





لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين مانشستر يونايتد والسيتي بهدف لكليهما.



وفي الشوط الثاني تقدم مانشستر يونايتد مجددا بعد تسديدة من جوندوجان في شباك الشياطين الحمر في الدقيقة 51.

وتوج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه ليعادل رقم أستون فيلا الذي توج به بنفس عدد المرات.

السيتي بطل كأس إنجلترا

ويترقب مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، مواجهة إنترميلان في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكان مانشستر سيتي صعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة رقم 12 في تاريخه، وتعتبر هي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم حيث انطلقت للمرة الأولى عام 1871.





ويمتلك مانشستر يونايتد تاريخيًا كبيرًا في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما وصل للمباراة النهائية 20 مرة كما يعتبر ثاني أكثر فريق في إنجلترا تتويجًا باللقب بواقع 12 لقبًا بعد أرسنال صاحب الـ 14 لقبًا.



وكان التتويج الأخير لفريق مانشستر يونايتد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016 عندما فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.



وحصل مانشستر يونايتد على مركز الوصيف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات كان آخرها عام 2018 عندما خسر أمام تشيلسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

خاض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مورينو.

خط الدفاع: أكانجي - روبن دياز - ووكر.

خط الوسط: رودري - جون ستونز.

خط الوسط الهجومي: جريليتيش - جاندوجان - دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد :

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

في خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - فيكتور ليندلوف - لوك شو.

في خط الوسط: كاسيميرو - فريد -كريستيان إيريكسن.

في الوسط الأمامي : جادون سانشو - برونو فرينانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.



