التعادل يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد والسيتي بنهائي كأس الإتحاد

نهائي كأس الاتحاد

أنتهى الشوط الأول بين مانشستر يونايتد والسيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بادر مانشستر سيتي بالتسجيل مبكرًا للغاية، بعدما أحرز الألماني ألكاي جوندوجان هدف التقدم للسيتي بعد تسديدة قوية لا تسد ولا ترد في الثانية 13 من عمر اللقاء، لتسكن شباك الشياطين الحُمر.



قبل أن يحرز مانشستر يونايتد هدف التعديل في الدقيقة 33، بعد لمسة يد على جاك جريليتش لتؤكد تقنية الفيديو وجود لمسة يد، ليقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء، ينجح برونو فيرنانديز في تسجيلها داخل الشباك.



ويعتبر هدف جوندوجان أسرع هدف في تاريخ نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجله في الثانية 13.

ويحضر اللقاء العديد من النجوم على رأسهم السير أليكس فيرجسون أسطورة تدريب الشياطين الحُمر، وديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد، ومدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

يخوض مانشستر سيتي اللقاء ضد جاره اليونايتد بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مورينو.

خط الدفاع: أكانجي - روبن دياز - ووكر.

خط الوسط: رودري - جون ستونز.

خط الوسط الهجومي: جريليتيش - جاندوجان - دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.



فيما يخوض مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

في خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - فيكتور ليندلوف - لوك شو.

في خط الوسط: كاسيميرو - فريد -كريستيان إيريكسن.

في الوسط الأمامي : جادون سانشو - برونو فرينانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

وكان مانشستر يونايتد انتصر على نظيره برايتون بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة المباراة.



وتخطى مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الانتصار عليه بثلاثية نظيفة على ملعب "ويمبلي" خلال شهر إبريل.

يلعب مانشستر سيتي النهائي الأول له هذا الموسم عندما يواجه يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب مانشستر يونايتد النهائي الثاني له هذا الموسم بعدما سبق له مواجهة نيوكاسل في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2022-2023 والتي توج بها الشياطين الحمر بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.