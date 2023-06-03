فيضانات جارفة تجتاح اليابان وعشرات المفقودين| فيديو

اجتاحت فيضانات جارفة، مناطق عدة في اليابان، أسفرت عن عشرات المفقودين وقتيلا واحدًا، وأصابة 30 شخصًا من بينهم ستة حالتهم خطرة.

جاءت الفيضانات الجارفة، نتيجة إعصار ماوار ، الذي تسبب في أضرار مادية هائلة في البنية التحتية لعدد من المناطق في اليابان ، وقطعت الكهرباء عن أربعة آلاف منزل .

وأخلت السلطات في اليابان، نحو 1.3 مليون شخص ، من المناطق الأكثر تضررًا من الفيضانات الجارفة ، فضلًا عن إلغاء الرحلات الجوية والبرية والبحرية.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السكان على توخي الحذر الشديد من الانهيارات الأرضية وفيضان الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة.

فيضانات جارفة تجتاح في اليابان

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان:" فيضانات جارفة تجتاح مناطق عدة في اليابان تسفر عن مفقودين وقتيل واحد".

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