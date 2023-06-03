إلكاي جوندوجان يحقق رقم تاريخي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق لاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان رقمًا تاريخيًا في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام حاليا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي التاريخي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتلقي فيها قطبي مدينة مانشستر في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي البطولة الأعرق والأقدم في تاريخ كرة القدم حيث تأسسست عام 1871.

وتشهد المباراة تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل فريق بعد مرو نصف ساعة من الشوط الأول.

وسجل إلكاي جوندوجان هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي ليحقق رقمًا تاريخيًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وتمكن إلكاي جوندوجان من تسجيل 5 أهداف في 6 مباريات مع مانشستر سيتي منذ بداية شهر مايو.



الهدف الأسرع في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء هدف إلكاي جوندوجان بعد 12 ثانية فقط من بداية لقاء قطبي مانشستر ليصبح هو الهدف الأسرع في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن إلكاي جوندوجان من منح مانشستر سيتي التقدم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا شاهد الكرة تدخل شباكه دون أن يحرك ساكنًا.

وفي حال انتهاء المباراة بفوز مانشستر سيتي سيرفع عدد ألقابه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى 7 ألقاب ليعادل عدد ألقاب أستون فيلا.

ويسعى بيب جوارديولا للتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية له مع مانشستر سيتي بعدما سبق له التتويج بالبطولة في موسم 2018-2019 بعد الفوز على راتفورد بنتيجة 6-0.

وخاض مانشستر سيتي طوال تاريخه 11 نهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد استطاع تحقيق البطولة في 6 مناسبات بينما حصل على الوصافة 6 مرات.

وجاء التتويج الأول لفريق مانشستر سيتي باللقب في عام 1904 بعدما فاز على بولتون بهدف نظيف بينما كان التتويج الأخير في عام 2019 بعد الفوز على واتفورد بسداسية نظيفة.

وسبق للمدرب الإسباني خوض 35 مباراة مع مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد حقق الفوز في 29 مباراة بينما تعادل في مباراة واحدة وخسر في 5 مناسبات.