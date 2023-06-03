حسين ياسر المحمدى: لدي طوح كبير مع “البطائح” ونخطط للمستقبل

شدد حسين ياسر المحمدي، المدير الفني الرياضي الجديد لنادي البطائح، أنه يبحث عن تحقيق ثورة تطوير كبيرة داخل النادى، خاصة مع الدعم الكبير الذى يتلقاه من المسؤلين والتفاهم مع الروماني رادوي، المدرب الجديد للفريق، في الكثير من الأمور الفنية والعملية، وتم وضع خطط تطوير كاملة للمرحلة المقبلة.

وأكد المحمدى أن هناك البطائح يمتلك خطة تطوير شاملة تم اعدادها بشكل عملى مدروس وسيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى التركيز على نقطتين، الأولى الاهتمام والتركيز على قطاع الناشئين بالمراحل السنية المختلفة ليكون المصدر الأساسى في تغذية الفريق الأول.

بينما الثانية ستكون اختيار عناصر مميزة ومناسبة تمتلك قدرات فنية وبدنية وذهنية عالية تخدم مصلحة الفريق الأول في الموسم الجديد لتجنب المشاكل التى تعرض إليها الفريق في الموسم المنتهي في أول بطولة له بدوري المحترفين.

فيما تحدث عن طبيعة العمل مع المدرب الجديد حيث أوضح أن هناك تفاهم وانسجام كبير مع رادوي، كما سيعمل معه من أجل احداث تطوير شامل وثورة تصحيح متكاملة للتواجد بين المربع الذهبى هذا الموسم.

وأشار المحمدي في تصريحاته إلى أن البطائح أرض خصبة للمستقبل، كما تمت مناقشة الكثير من الأمور مع المدرب، وهو لديه تفهم لطبيعة المرحلة التي تعتمد في الأساس على الاختيارات السليمة.

وكشف مدرب الزمالك السابق إلى أن الفترة المقبلة سيستقرعلى مكان المعسكر الخاص بالموسم الجديد، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة واللاعبين الذين سيتم اختيارهم للتواجد مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وتحدث حسين ياسر المحمدي، حيث قال: "قبلت بالعمل مع البطائح بعد الفكرة المتميزة التي عرضوها من خلال خطة مستقبلية مميزة، الهدف منها أن يكون الفريق ليس مجرد رقم بسيط في المسابقات المحلية، لكنه سيكون خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن المنافسين على الصدارة، وهذا سيحدث من خلال العمل الاحترافي الذي رأيته في الكثير من الأمور، والتي أتمنى أن تسير في النهاية لمصلحة النادى.

الجدير بالذكر أن حسين ياسر المحمدي عمل كمدرب مساعد من قبل في الزمالك، حيث كان مساعد في جهاز المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، لكنه رحل بسبب سوء النتائج.