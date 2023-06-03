سعر فستان زفاف الأميرة رجوة آل سيف.. أول تعليق من إيلي صعب (خاص)

أطلت رجوة آل سيف عروس ولي عهد الأردن الأمير الحسين ابن عبد الله، في حفل زفافهما بفستان ملكي ساحر وجه أنظار العالم نحوها، فهي نجحت في أن تمزج بين الفخامة والبساطة في آن.

رجوة آل سيف تخطف أنظار العالم بفستان زفاف ناعم من توقيع إيلي صعب

وبدت رجوة آل سيف بإطلالة ملكية فخمة وظهور مميز، حيث ارتدت فستان زفاف ناعم وأنيق باللون الأبيض، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، خالي من التطريزات بقصة درابيه على الصدر، مع ذيل طويل تمت خياطته على ما يبدو يدويًا وطرحة ساحرة طويلة أدخلت عليها التطريزات الناعمة، وحملت باقة رقيقة من الزهور البيضاء.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة آل سيف في حفل زفافها على الأمير الحسين ولي عهد الأردن

وأكملت الأميرة رجوة إطلالتها بارتداء تاجًا ماسيًا ناعمًا يحمل عبارة "رجوة من الله"، وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا على كنتها الجديدة في الكلمة المؤثرة التي ألقتها خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي، والذي تناسب بشكل لافت مع الفستان وحمل طابع الشياكة والهدوء.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

سعر فستان زفاف الأميرة رجوة آل سيف عروس الأمير الحسين ولي عهد الأردن

وفي هذا الصدد، علمت بوابة "الوفد" الإلكترونية من مصادر مقربة من القصر الهاشمي الأردني، أن سعر فستان زفاف الأميرة رجوة آل سيف يتراوح بين 50 إلى 100 ألف ريال، فيما أكد خبير موضة في تصريح خاص أن تفاصيل الفستان تكشف عن سعره الذي من المستحيل أن يقل عن 100 ألف ريال، بل من الممكن أن يزيد سعره عن هذا الرقم، وهو الأمر الذي من المقرر أن يكشف عنه مصمم الأزياء إيلي صعب بنفسه خلال الساعات المقبلة.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

إيلي صعب عن تصميمه فستان الأميرة رجوة آل سيف عروس ولي عهد الأردن: أشعر بالفخر

وفي السياق ذاته، أعرب مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب عن فخره الشديد بتصميمه فستان زفاف الأميرة رجوة آل سيف، حيث قال: “أشعر بالفخر لتصميمي فستان زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوى الحسين، الذي تم نسج كل تفاصيله الدقيقة بشكل معقد، ليتناغم مع إطلالة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله".

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

واختارت رجوة تصفيفة شعر ملكية وأنيقة، كما وضعت مكياجًا ناعمًا يعتمد على الألوان الهادئة ما عكس جمالها ورقة ملامحها الجذابة، كما تزينت بمجموعة اكسسوارات رقيقة تمزج بين البساطة والجمال في آن، مع أقراط فخمة مُرصعة بالألماس تأخذ الطابع الملكي.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

مراسم عقد قران الأمير الحسين ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف

تمت مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف في قصر زهران، بحضور حوالي 140 ضيف، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من دول العالم، وأشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

ووفقًا للعادات والتقاليد، بدأ الإمام الذي عقد القران بالحديث عن الزواج وأهميته في الإسلام، وبعد توقيع العروسين والشاهدين على العقد، اختتم الإمام المراسم بأدعية مؤثرة متمنيًا لهما زواجًا مباركًا.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

منح رجوة آل سيف زوجة الأمير الحسين ولي عهد الأردن لقب "أميرة"

وسرعان ما صدرت إرادة ملكية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

مراسم ختام زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف

اختتم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بإقامة مأدبة عشاء ملكية في قصر الحسينية في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمّان، وهي آخر فقرات الزفاف الملكي.

وتجمع مأدبة الزفاف الرسمية بين الإجراءات الرسمية والجوانب الدبلوماسية لمأدبة رسمية مع الاحتفال البهيج وتقاليد حفل الزفاف، حيث تأتي بعد حفل الاستقبال الرئيسي الذي حضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد من العائلة المالكة ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.

الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

كل ما تريد معرفته عن الزفاف الملكي الأردني للأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف

يُذكر أنه قبل عقد قران ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف، وصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله الى قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، من أجل استقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة.

ووصل بعدها الأمير الحسين ولي العهد لينضم الى العاهل الأردني والملكة رانيا للترحيب بضيوف الحفل في شرفة حديقة القصر، حتى وصلت الآنسة رجوة خالد آل سيف، يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني إلى قصر زهران.

زفاف الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة آل سيف

وتزينت سماء المملكة الأردنية الهاشمية بالألعاب النارية، كما تزينت شوارعها وأحياؤها احتفالًا بالزفاف الملكي المقام في العاصمة عمان لولي العهد الحسين على الأميرة رجوة آل سيف.