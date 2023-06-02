رجوة آل سيف تتألق بتاج مزخرف بعبارة قالتها الملكة رانيا في زفافها (صور)

لفتت رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأنظار بجمالها وإطلالتها المميزة والرقيقة في حفل زفافهما، الذي يُعرض الآن على القنوات الفضائية في بث مباشر.

رجوة آل سيف

رجوة آل سيف تتألق بتاج بعبارة من الملكة رانيا:

ارتدت رجوة تاجًا مختلفًا يليق بأميرة رقيقة مثلها، وتميز تصميمه بعبارات عربية على الجانب، والتي تحمل كلمات "رجوة من الله"، وهى الكلمة التي قالتها الملكة رانيا لها يوم الحنة، وتميز بزخرفة متداخلة مرصعة بقطع الماس.

الملكة رانيا

وشبه البعض تاجها بتاج الملكة رانيا التي ارتدته في الإطلالة الثانية من حفل الزفاف، إذ أهداها الملك عبدالله الثاني هذا التاج عام 2005، ويعد من التيجان المشغولة بحرفية وجودة عالية، يحمل معانٍ كبيرة خصوصًا أنه مشغول بالأحرف العربية وهذا أمر غير مسبوق في التيجان الملكية، ومزين بالخط العربي بعبارة "لله العظمة".

الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا

وتم تصميم هذا التاج الرائع من قبل المصمم الشهير يان سيكارد لفريد من باريس ويتكون التاج الثمين من 1200 قطعة ألماس تزن الواحدة منها 20 قيراطًا والتي وُضعت على إطار من الذهب الأبيض.

جدير بالذكر أن ارتدت الملكة رانيا تاجها المكتوب بالخط العربي للمرة الأولى في مأدبة رسمية أقامتها العائلة المالكة الهولندية في قصر نور الدين خلال زيارة رسمية إلى هولندا.

ولي العهد الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

إطلالة رجوة آل سيف في زفافها:

بدت رجوة آل سيف بفستان باللون الأبيض البسيط، من إبداع المصمم إيلي صعب، وتميز بتصميمه المحتشم، وتميز بأكمام بسيطة مجسمة، وقصة درابيه على الصدر، مع ذيل طويل تمت خياطته يدويًا وطرحة أدخلت عليها التطريزات الناعمة.

حملت رجوة باقة بسيطة من الزهور البيضاء، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراطًا طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم الزواج الرقيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رجوة تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها وتثبيته على الجانبين، وتركته يتدلى من الخلف بصيحة الويفي اللامع، وزينته بتاج أنيق مرصع بالألماس من Fredjewelry وطرحة العروس الطويلة المصنوعة من التُل الناعم.