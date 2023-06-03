ينهي حياة جارة بالدقهلية والسبب صادم

أقدم شخص على إنهاء حياه جاره، بعدما تعدى عليه بالضرب بعصا خشبية على رأسه أردته قتيلا في الحال، وذلك بقرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت التصرف النيابة العامة.



وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شخص خلال مشاجرة مع جاره بقرية كفر الصلاحات التابعة للمركز.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى العدل ماهر أحمد أبو الفضل، 45 سنة - عامل، بعدما تعدى عليه جاره ويدعى "وليد" بالضرب بعصا خشبية على رأسه بسبب خلافات الجيرة.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضرا بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شهدت منطقة المطرية التابعة بمحافظة القاهرة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب مشادة كلامية انتهت بمصرع شخصين وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي طرفي مشاجرة واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ، والانتقال تبين حدوثها بين (طرف أول: صاحب محل نجارة "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية ") .. طرف ثانى (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه" ، وضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء) وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بوضع كراتين أمام المحل الخاص الأول .. تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابات المتوفين المشار إليهما والتى أودت بحياتها .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط باقى الطرفين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.