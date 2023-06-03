الكنيسة المصرية في بريطانيا تحظى بمكانة متميزة داخل المجتمع البريطاني

أعرب نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وممثل قداسة البابا تواضروس لدى حكومة المملكة المتحدة، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة اليوم، والتعاون والعلاقة الطيبة التي تجمعهما منذ سابق عملها كسفيرة لمصر في آيرلندا، وأعلن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة.

وأضاف: «إننا نتطلع إلى وجود تعاون مشترك بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية في بريطانيا التي تحظى بمكانة متميزة داخل المجتمع البريطاني، وبأبناء الجالية المصرية المتميزين في شتى المناحي، العلمية والصحية والاجتماعية إلى جانب مجالات التنمية المستدامة، كما تسعى لتنمية العلاقات والترابط بين أبناء الوطن للتعظيم من أثرهم الايجابي في المجتمع والتأكيد على أهميتهم».

وأشاد أسقف الكنيسة القبطية في لندن، بدور السفير المصري في لندن والقنصل العام المصري اللذين يحظيان بالكثير من الاحترام والمودة والخلق الكريم، وتناول اللقاء الحديث حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة تدعيم الروابط مع الرموز المصرية ببريطانيا.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وممثل قداسة البابا تواضروس لدى حكومة المملكة المتحدة، والحاصل على وسام المملكة البريطانية بدرجة ضابط.

ورحبت وزيرة الهجرة بنيافة الأنبا أنجيلوس، مؤكدة على تشرفها بالاجتماع بنيافته وبأعمدة الرموز الوطنية المصرية في الخارج وكبار ممثلي الكنيسة القبطية في المهجر، مشيدة بمكانة نيافته البارزة في عموم المملكة البريطانية والتي حظي بها على مدار السنوات ما جعله مبعوثاً لقداسة البابا لدى الحكومة البريطانية وممثلا لملكة بريطانيا للحريات الدينية وممثلا للكنيسة القبطية في مجالس الحوار بين الأديان والحوار بين الكنائس، ما يعد عنصرًاً هامًا من عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج.

ودعت الوزيرة الجالية في إنجلترا للمشاركة في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج والذي سيعقد في نهاية يوليو القادم، وفي مؤتمر "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا" والذي سيعقد في الربع الأخير من العام، وقد دعا الأنبا أنجيلوس الوزيرة للزيارة ولقاء الجالية المصرية والتعرف بشكل مباشر على طموحاتهم وآمالهم فيما يتعلق بدعم الترابط مع مصر وهي الدعوة التي وعدت بتلبيتها في أقرب فرصة مناسبة.

وأشادت وزيرة الهجرة، باهتمام الكنيسة القبطية نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وممثل قداسة البابا تواضروس لدى حكومة المملكة المتحدة، بملف الشباب وحرصه علي التواصل معهم والترابط بين المصريين في المهجر، ما يشكل داعماً اساسيًا لاحتفاظهم بالهوية المصرية رغم البعد.