كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتسلح بتاريخه الكبير في البطولة لهزيمة السيتي

تتجه أنطار عشاق كرة القدم الإنجليزية اليوم السبت، نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي بين قطبي مدينة مانشستر.

ويخوض مانشستر سيتي النهائي الأول له هذا الموسم عندما يواجه يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب مانشستر يونايتد النهائي الثاني له هذا الموسم بعدما سبق له مواجهة نيوكاسل في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2022-2023 والتي توج بها الشياطين الحمر بعد الفوز في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

ويسعى بيب جوارديولا للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي للفوز بالبطولة المحلية الثانية له هذا الموسم بعد توج بالدوري الإنجليزي بينما يستهدف إيريك تيج هاج حصد البطولة الثانية مع مانشستر يونايتد بعدما فاز بكأس الرابطة الإنجليزي.

ويرغب الهولندي إيريك تين هاج في مواصلة مشواره الإيجابي مع مانشستر يونايتد بعدما قاد الشياطين الحمر لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كما حصل على بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تاريخ مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ووصل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطى عقبة إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ثم فاز على كل من ريدينج وويست هام وفولهام بالنتيجة ذاتها قبل أن يقصي برايتون من الدور نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

يمتلك مانشستر يونايتد تاريخيًا كبيرًا في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما وصل للمباراة النهائية 20 مرة كما يعتبر ثاني أكثر فريق في إنجلترا تتويجًا باللقب بواقع 12 لقبًا بعد أرسنال صاحب الـ 14 لقبًا.

وكان التتويج الأخير لفريق مانشستر يونايتد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016 عندما فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية

وحصل مانشستر يونايتد على مركز الوصيف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات كان آخرها عام 2018 عندما خسر أمام تشيلسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وحدث أول تتويج لفريق مانشستر يونايتد باللقب في عام 1909عندما فاز على بريستول سيتي بهدف دون رد.