بتواجد ميدو بإحتفال المئوية.. تشافي يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه سيلتا فيجو، التي تجمعهما غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

شهدت قائمة برشلونة غياب الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد قرار رحيلهما عن برشلونة نهاية الموسم.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من:-

تير شتيجين - عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسين - ماركوس ألونسو - فرانك كيسيه - سيرجيو روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينها - كوندي - إيريك جارسيا - جافي - بابلو توريس - أرنوا تيناس - أوناي هيرنانديز - مارك جويو - ب أو بريم - داني رودريجيز.

قائمة برشلونة

ميدو يحضر مئوية سيلتا فيجو قبل مباراة برشلونة

من المقر أن يحتفل نادي سيلتا فيجو بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث أُسس النادي يوم 23 أغسطس 1923، وسبق لأحمد حسام ميدو الاحتراف في صفوفه عام 2003، قادما من أياكس الهولندي.

ووجه سيلتا فيجو الدعوة لنجومه السابقين وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو، باعتباره سفيرا لمئوية النادي، على أن يتم تكريمه قبل انطلاق مباراة برشلونة غدا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 وتعادل 10 وخسر 17 لقاء، وضمن البقاء في لا ليجا.

ميسي يفاضل بين عرض برشلونة وإغراءات الهلال السعودي

يمتلك ميسي عروض قوية للعودة لبرشلونة في الموسم المقبل، أو الانتقال لنادي الهلال السعودي بعرض مالي خيالي، حيث أحد المهتمين بالحصول على خدمات صاحب الـ35 عامًا.

وحدد ميسي شروطه للموافقة على الانتقال لنادي برشلونة في الموسم المقبل، واشترط بطل العالم على إدارة العملاق الكتالوني ارتداء القميص رقم 10 من أجل العودة للنادي الكتالوني.

وعن الشرط الثاني فهو حسم إدارة برشلونة موقفها النهائي خلال 10 أيام بعودته، أو الموافقة على العروض الأخرى المقدمه له من باريس سان جيرمان أو الهلال السعودي.

جدير بالذكر أن إعلان باريس سان جيرمان عن قميصه الجديد شهد وجود ليونيل ميسي رفقة كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، والتي تشير لوجود اتفاق بين اللاعب الأرجنتيني وإدارة الفريق الفرنسي حول التجديد.