ميدو سفيرا لمئوية سيلتا فيجو وتكريمه قبل مباراة برشلونة

وجه نادي سيلتا فيجو الإسباني الدعوة لـ أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، للتكريم قبل لقاء سيلتا فيجو ضد برشلونة المقرر له غدا، الأحد، على ملعب بالايدوس، في الجولة 38 من الدوري الإسباني هذا الموسم.



مئوية سيلتا فيجو قبل مباراة برشلونة بالدورى الإسباني

ويحتفل نادي سيلتا فيجو بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث أُسس النادي يوم 23 أغسطس 1923، وسبق لأحمد حسام ميدو الاحتراف في صفوفه عام 2003، قادما من أياكس الهولندي.



ووجه سيلتا فيجو الدعوة لنجومه السابقين وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو، باعتباره سفيرا لمئوية النادي، على أن يتم تكريمه قبل انطلاق مباراة برشلونة غدا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.



ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 وتعادل 10 وخسر 17 لقاء، وضمن البقاء في لا ليجا.

يذكر أن كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن وجود مشاكل بين أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، وعبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: "هناك مشاكل كبيرة بين ميدو وعبدالواحد السيد، كل واحد منهما له رأي، وكل منهما يرغب في فرض رأيه".

وأضاف: “في الساعات الماضية خرجت أخبار من نادي الزمالك عن تجميد محمد عبدالغني ومحمود شبانة، وعرضهما للبيع في نهاية الموسم، بسبب تمردهما ورفضهما لعب مباراة طلائع الجيش، ميدو مع إعلان هذا القرار للجمهور، بينما كان عبدالواحد السيد، ضد هذا الرأي»، مضيفًا: «الزمالك في هذا التوقيت يحتاج لرأي واحد فقط”.

وكان الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.