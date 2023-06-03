الجهاز الفني للزمالك يقسم اللاعبين لمجموعات بالمران

قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الجهاز الفني للزمالك

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب ومن بينها نقل الكرة بالشكل السليم في أقل فترة زمنية بجانب الاهتمام بتمركز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

الجهاز الفني للزمالك

وحرص "أوسوريو" المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح بعض الأمور الخططية .

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و تم تقسيم الفقرة التأهيلية والبدنية إلى جزئين، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة منتخب اليمن الودية التي أقيمت أمس، و أدت هذه المجموعة فقرة بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم و أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، و لم تستكمل باقي فقرات المران منعا لتعرضهم للإجهاد وفقا لقرار الجهاز الفني.

في حين خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في ودية أمس تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية سواء باستخدام أدوات التأهيل وبالكرة.

تعليمات خاصة

و حرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين تعليمات خاصة في إطار البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع لهم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

"أوسوريو" يعقد جلسة مع اللاعبين



و عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.