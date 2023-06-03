تصدير الكهرباء لأوروبا حلم كبير مصر تقترب من تحقيقه (شاهد)

شهد قطاع الكهرباء في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، حيث تم تدشين مشاريع قومية عدة ذات أهمية بالغة.

وقال المهندس أحمد الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، إن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الـ 10 الماضية، في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن الطاقة المولدة في مصر قبيل ذلك التوقيت كانت 21 ألف ميجا وات، فيما كانت الأحمال 28 ألف ميجا وات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قبيل 30 يونيو، كانت تعاني نقصًا كبيرًا في شحنات الغاز، ولكن الأمر تغير تمامًا بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث اعتبر أن الكهرباء أمن قومي، وتم رفع القدرات الكهربائية بشكل كبير.

وواصل الشناوي أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، وخصوصًا في ظل مشروعات الكهرباء، وأبرزها التعاقد مع شركة سيمنز، بالإضافة للاعتماد على الطاقات المتجددة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في أعقاب ثورة 30 يونيو، في تحقيق طفرة بقطاع الكهرباء عبر3 محاور، وهي الإنتاج والنقل والتوزيع، وكلاهما لا يقل أهمية عن الآخر.

واستطرد خلال تصريحاته عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم السبت، أن مصر تخوض تحدي كبير بتصدير الكهرباء، وهناك ربط مع ليبيا، وسيتم زيادة الطاقة لـ 42 ميجا، وربط آخر مع السودان، وآخر مع الأردن، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية لربط الكهرباء مع المملكة العربية السعودية، ثم باقي دول الخليج، وهذا الربط بمثابة قوة اقتصادية، مضيفًا أن مصر بصدد تصدير الكهرباء لأوروبا، وهذا الأمر حلم كبير، اقترب تحقيقه.

إنجازات الدولة في مشاريع الكهرباء:

وتتوسع الدولة المصرية في تحقيق إنجازات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي، وتحرص مصر على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأظهر تقرير لمؤسسة ماعت، أن الدولة المصرية تقفز لريادة العالم بمشروعات جبارة للطاقة النظيفة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، كما أطلقت العديد من الاستراتيجيات الخضراء منها استراتيجية تغير المناخ لعام 2050.

وتمضي مصر فى طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، وتعد مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.