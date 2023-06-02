محافظ الشرقية يتابع إصلاح الكهرباء في بلبيس

بعد تعرض المدينة للعاصفة الرملية..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، أعمال رفع وإصلاح أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء والتي حدث لها تلفيات نتيجة تعرض المدينة لعاصفة ترابية مساء أمس وذلك حفاظاً على ارواح المواطنين.

أكد المحافظ جاهزية المحافظة وجهازها التنفيذى للتعامل مع أي أحداث طارئة وتوفير الحلول والبدائل اللازمة وكذلك الاستجابة الفورية لشكاوى واستغاثات المواطنين.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة الكهرباء لسرعة رفع أعمدة الكهرباء التالفة واستبدالها بأخرى جديده وإعادة توصيل الكهرباء وكذلك رفع الأشجار والاعلانات التي سقطت بالطرق العامه نتيجة تعرض المدينة لموجة من الطقس المتقلب ورياح عالية أثرت في بعض الأعمدة والأسلاك الكهربائية.

ومن جانبه أوضح الدكتور رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم الانتهاء من أعمال رفع وإصلاح أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء والتى سقطت نتيجة العاصفة الترابية وكذلك رفع الأشجار والإعلانات وفتح الطرق أمام حركة السيارات والمارة بنطاق الوحدات المحلية بالزوامل وغيته وكفر ايوب وكفر إبراهبم وشبرا النخلة وانشاص الرمل والبلاشون.

طالب محافظ الشرقية المواطنين بتوخى الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.