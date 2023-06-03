مفهوم الحوكمة يتطور وفقا للتغيرات العالمية

قالت الدكتورة شريفة فؤاد شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مصر من اوائل الدول التي استجابت للامم المتحدة ووضعت رؤية ٢٠٣٠ والتركيز على مفهوم الحوكمة والذي يعد محور اساسي للرؤية مع النمو الاقتصادي.

مفهوم الحوكمة يتطور مع الأحداث والتغيرات

واضافت شريف، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي "الحوكمة والتنمية المستدامة"الذي ينظمه معهد التخطيط القومي صباح اليوم السبت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وجامعة كولومبيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن مفهوم الحوكمة ليس جديد ولكنه يتطور مع الاحداث والتغيرات التي يشهدها العالم وكذلك التحديات، فهو يتضمن الحوكمة البيئية والاقتصادية والقطاع الصحي والرياضي.

واكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ان المعهد القومي منذ انشائه يلعب دورا في متابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة ووضع التوصيات الخاصة بذلك.