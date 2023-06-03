مؤتمر الحوكمة والتنمية المستدامة نافذة للتواصل مع الجهود العالمية

قال د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن مؤتمر الحوكمة والتنمية المستدامة يعد نافذة هامة للتواصل مع الجهود العالمية لتفعيل دور الحوكمة التي تقوم بها الامم المتحدة منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأشار العربي، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي "الحوكمة والتنمية المستدامة" الذي ينظمه معهد التخطيط القومي صباح اليوم السبت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وجامعة كولومبيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ان معهد التخطيط يلعب دورا باعتباره احد مراكز الفكر الوطنية في دعم متخذي القرار وصناع السياسات من خلال اعداد البحوث واوراق السياسات التي تقدم حلولا في هذا المجال.

رؤية مصر 2030

وذكر رئيس معهد التخطيط القومي، أن التجربة المصرية قامت وفقا لمراجع دستورية لدعم الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفقا لوثيقة رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان المؤتمر يناقش ايضا العديد من القضايا منها تقييم نظم الحوكمة وفي قطاعات متعددة منها مجال الصحة، وحوكمة تغير المناخ، مؤكدا ان المؤتمر سيكون بمثابة احد الدعائم الرئيسية لصناع القرار في مصر والوطن العربي.



أهداف مؤتمر الحوكمة والتنمية المستدامة



ويأتي المؤتمر بهدف مناقشة دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاث محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور البيئي.

ويشارك في الحضور الدكتور خالد زكريا امين مدير مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، وأيضا الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ليزا اندرسون استاذ فخري بكلية الشؤؤن الدولية والعامة، مجموعة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا ومعهد التخطيط القومي والبنك الدولي والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية.

ويناقش المؤتمر دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة ، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.

سيتم خلال المؤتمر عقد العديد من الجلسات من ضمنها جلسة نقاشية عن "دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة" برئاسة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، وجلسة نقاشية حول "حوكمة البيئة وتغير المناخ"، برئاسة أ.د هالة أبو علي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري وأيضا جلسة حوارية عن دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة بمشاركة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي.



هذا ويقام المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي بحضور ومشاركة كل من الدكتورة هالة حلمي السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف العربي - رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورمحمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتورة شريفة فؤاد شريف المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة والدكتورة سلوى طبالة استشاري أول حوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجموعة متميزة من الأساتذة والخبراء المحليين والدوليين من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ومعهد التخطيط القومي، والبنك الدولي، والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية .