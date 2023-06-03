نانت وأنجيه اليوم تحت شعار الفوز أو الهبوط في ختام الدوري الفرنسي

يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لمواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم السبت، عندما يستضيف نظيره فريق أنجيه، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب " لا البوجوار".

ويدخل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، مباراة اليوم أمام أنجيه، تحت عنوان لا بديل عن الفوز والخروج بالثلاث نقاط، تساعده من الهروب من شبح الهبوط، وضمان البقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.

ويسعي فريق نانت لإنهاء سلسلة الـ 14 مباراة دون أي فوز، وفي انتظار تعثر فريق أوكسير أمام نظيره لانس، علماً بأن نانت يتفوق بفارق الأهداف على أوكسير.

وتحدث المدير الفني لفريق "نانت" بيار أريستوي، قائلا: "لا شك لدي بأننا سنقوم بما يجب للتغلّب على أنجيه، ولا شكّ لدي أيضاً بأن لانس سيقوم بما يناسب موقعه عندما يواجه أوكسير".

مصطفي محمد يقضي ساعاته الأخيرة مع نانت

من التوقع أن تكون مواجهة نانت الليلة هي الأخيرة لمصطفي محمد بقميص الفريق، حيث كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادى جالاتا سراى التركى أخطرت مصطفى محمد ، مهاجم الفريق المعار لصفوف نانت الفرنسى، بضمه لقائمة الفريق الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء إعارته فى نهاية الموسم، بعدما رفضت العرض المقدم من نادى نانت الفرنسى بشأن تفعيل شراء اللاعب مقابل تخفيض المبلغ المتفق عليه.

حيث أعلنت صحيفة "الصباح" التركية، إن إدارة جالاتا سراى التركى رفضت عرض نانت الفرنسى، بشأن تخفيض المقابل المادى الخاص بتفعيل شراء مصطفى محمد، وتمسكت إدارة جالاتا سراى بالحصول على 5 ملايين و750 ألف يورو للتنازل عن اللاعب.

كما ذكرت صحيفة " aksam " التركية أن مصطفى محمد وكريستيان لوينداما وألباسلان أوزتورك وأوجولكان جاجلايان المعارين سوف ينضمون بالفعل لقائمة الفريق الموسم الجديد وسوف يقيدون فى القائمة بالموسم الجديد.

موعد مباراة نانت وأنجيه بالدوري الفرنسي

تنطلق مواجهة نانت ونظيره أنجيه مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وأنجيه بالدوري الفرنسي

يتم نقل مباراة نانت وأنجيه مساء اليوم عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 6.