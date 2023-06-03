شيرين عبد الوهاب تعود لدائرة التريند

المطربة شيرين عبد الوهاب، تصدرت تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد ظهورها الأخير مع زوجها الفنان حسام حبيب، أثناء احتفالها بعيد ميلاده.

وظهرت المطربة شيرين عبد الوهاب، خلال فيديو الاحتفال وهي تقبل زوجها وتغني له بشكل رومانسي، ما أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تحمل المطربة شيرين عبد الوهاب، في الفيديو، قطعة كيك صغيرة ووضعت بها شمعة واحدة، لتفاجئ زوجها الفنان حسام حبيب في عيد ميلاده الـ43 وسط أجواء رومانسية.

آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب :-

يشار إلى أن طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا أغنية بعنوان “المترو”، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية “مترو” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النبولسي، وميكس وماستر طارق مدكور.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

معلومات عن المطربة شيرين عبد الوهاب :-

وُلدت في حي القلعة، بمدينة القاهرة، في 8 أكتوبر 1980.

ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى الموسيقار سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية.

وقد غنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية.

بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية «آه يا ليل»، ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000، وكانت الأغنية ضمن ألبوم صورة ودمعة للفنان محمد محيي.

ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع المطرب تامر حسني، والذي كان وجهًا جديدًا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان فري ميكس 3 في صيف عام 2002، والذي بيع منه 20,000,000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أدت دور تمثيلي للسينما مع أحمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل.

كانت شركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس أول من أنتج لها، غير أنه ونتيجة لبعض الخلافات بين الإثنين، تم فسخ العقد بينهما.

حققت شيرين أيضًا نجاحًا كبيرًا في الدراما بمسلسل طريقي، واستطاعت أن تسرق الأضواء بمسلسها في رمضان، وأيضا نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون التونسي.