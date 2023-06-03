زعماء العالم يشاركون في حفل تنصيب الرئيس التركي

يتوافد زعماء عدد من دول العالم ورؤساء المنظمات الدولية، اليوم السبت، إلى أنقرة، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة.

ويؤدي الرئيس أردوغان اليمين الدستورية، وسط حضور 78 مسؤولاً دولياً، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

مراسم تنصيب أردوغان

ويباشر أردوغان مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

ويتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء التي سيقيمها لضيوفه.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، حصل أردوغان على 53.41% من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 46.59%.

وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212، توزعت وفق الآتي: العدالة والتنمية 268 مقعدا، والرفاه مجددا 5، الحركة القومية 50، اليسار الأخضر 61، العمال التركي 4، الشعب الجمهوري 169، والخير 43.

وبعد إعلان فوزه شدد الرئيس التركي، رجب أردوغان، على أن هذه المرحلة هي لـ"التآلف والتوحد". وأضاف: "ليس نحن فقط من كسب في هذه الانتخابات بل تركيا هي من فازت، واليوم تتجسد نتائج الخدمات التي قمنا بها على مدى أكثر من 20 عامًا".

خطط أردوغان المستقبلية

أعلن الرئيس التركي أن "أمامنا نهضة اقتصادية جديدة وانطلاقة قوية، وسنبعد الإرهابيين عن حدود بلادنا".

وأوضح: "نمضي الآن بخطوات واثقة وأكيدة نحو الأمن والاستقرار، الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتضميد جروح ضحايا الزلزال".

وتابع: "تزايد الأسعار والمشاكل الاقتصادية في طليعة اهتماماتنا، ولا يمكن للصعوبات أن توقف عزيمتنا، وسنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا".