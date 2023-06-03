رئيس شعبة المستوردين يطالب بتعزيز الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية

طالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي بتعزيز الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية المصرية، عن طريق الاهتمام بالشق الاقتصادي، على أن تكون الوزارة بمثابة مركز معلومات اقتصادية، يمد القطاع الخاص بالبيانات والمعلومات التي يحتاجها الاقتصاد المصري.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن وزارة الخارجية المصرية، يجب أن تكون مركز معلومات يمد الداخل المصري بالعديد من البيانات الاقتصادية الهامة ،موضحا أن وزارة الخارجية تعني جميع سفارات مصر في العالم وللأسف فهى طاقة معطلة اقتصادياً، ومعظم السفراء والقنصلين والممثلين التجاريين، خريجي اقتصاد وعلوم سياسية، ولا شك أن الشق السياسي يتم على أكمل وجه، ولكن الشق الاقتصادي والذي لا يقل أهمية في الوقت الحالي يكاد يكون معدوم.

وعليه هناك توصيات هامة ومطالب يجب أن تكون مركز معلومات يمد الداخل ببيانات عن ما ينتج وما يصدر وما يستورد في البلدان وما إذا كانت تتميز بخامات ومستلزمات إنتاجية على مستوى العالم.

وكذلك بيانات عن الوظائف التي تحتاجها من الخارج وشروط التوظيف.

فضلا عن ضرورة توفير معلومات عن عدد المواطنين هذه البلد الذين يخرجون للسياحة حول العالم وما الدول التي تحظى بقبولهم سياحياً، فتصبح السفرات سلاسل أمداد للبيانات.

واستكمل قناوى ثم يتم إنشاء إدارة مختصة بوزارة الخارجية بمصر، يستلم هذه البيانات ويقوم بتوزيعها على وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ووزارة السياحة وبدورها تقوم كل وزارة بإمداد الغرف التجارية والصناعية والشعب بهذه المعلومات، التي بدورها يتم إمداد قطاع الأعمال الخاص بها حتى تكون الاستفادة قصوى.