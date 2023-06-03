«التطبيقيين» تبدأ ميكنة أقسامها لخدمة الأعضاء وتوفير فرص عمل للخريجين

لأول مرة على مستوى النقابات المهنية

قال المهندس رمضان هلال، نقيب عام التطبيقيين، إن النقابة قامت بتوقيع عقد لبدء تنفيذ مشروعها الإلكترونى لميكنة جميع أقسام النقابة العامة للتطبيقيين وربطها بجميع النقابات الفرعية والتى يبلغ عددها 28 نقابة فرعية، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وذلك لأول مرة فى تاريخ النقابات بمصر، حيث تم توقيع العقد بين النقابة وشركة «داتا سوفت» والتى فازت بتنفيذ المشروع كأفضل عرض فنى ومالى من خلال المناقصة العامة بقيمة 700 ألف جنيه، بالإضافة إلى استضافة سحابية والتى يتم ربطها بالقمر الصناعى لحماية النظام الإلكترونى من الاختراق وتقديم خدمة مميزة للأعضاء على مستوى الجمهورية لتوفير الوقت والجهد.

وأضاف نقيب التطبيقيين أن تقديم الخدمات للأعضاء إلكترونيا هى خطوة من أجل تطوير خدمات النقابة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات النقابة ومتابعة قانون الإيجارات الجديد ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منه نظرا لوجود عقود قديمة لبعض المستفيدين والمستأجرين لأصول ثابتة خاصة بالنقابة كما سيتيح ميكنة جميع أقسام النقابة (السكرتارية - القيد - الاشتراكات - المعاشات - التكافل الاجتماعى - الشئون القانونية - الإدارة المالية) وكذلك عمل أرشيف إلكترونى لجميع وثائق ومراسلات النقابة صادر ووارد وعقود وقضايا وخلافه.

وأشار نقيب التطبيقيين، إلى اهتمامه بشكل كبير بتنمية مهارات كافة الأعضاء فى التخصصات التى ينتمون إليها، وتفعيل التواصل بين النقابة والمصانع وكافة خطوط الإنتاج والتى يعمل بها فنيون، لتصبح النقابة المرجع للقياسات الفنية، لتحديد مهارة الفنيين العاملين وكذلك العمل على وجود دور فاعل للنقابة لتشغيل الخريجين، لتخفيض البطالة فيما بينهم.

وأوضح نقيب التطبيقيين أن الهدف من ميكنة النقابة هو توفير المال حيث يتم توفير قيمة الأجهزة الخادمة (Servers) وملحقاتها والتى تصل إلى ٤٠٠ الف جنية بالإضافة إلى مصرفات تشغيلها مثل أجهزة التكييف الكبيرة والكهرباء المكلفة وصياناتها وتراخيص البرامج المحملة عليها سنويا.