السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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لقطات جديدة لحادث تصادم 3 قطارات في الهند (شاهد)

تصادم 3 قطرات في
تصادم 3 قطرات في الهند

عرضت إحدى القنوات الهندية لقطات حية لتصادم 3 قطرات في الهند، وذلك بعدما خرج قطار الركاب بنغالور - كلكتا عن مساره جزئيا بعد اصطدامه بقطار ركاب أخر، وانتهى المطاف ببعض العربات على المسارات المجاورة، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام وانحرافه عن مساره.

الاستعداد لاستقبال الضحايا

وتسبب الحادث في ارتفاع عدد ضحايا إلى 288 قتيلا، وتم تنبيه كافة المرافق والمستشفيات الطبية في بالاسور وضواحيها بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا، بينما تخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين في العربات المتضررة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وكانت الحصيلة السابقة، 30 قتيلا و 180 مصابًا

وأبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، انزعاجه وحزنه نتيجة لتصادم قطارين سريعين في أوديشا، قائلا: "مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريباً".

وأشار على تويتر، إلى أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

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