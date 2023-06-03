هدوء في اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية

في الاسماعيليه:



انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت بالاسماعيليه امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 والتي تجرى على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية .

ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم اليوم في مادتي الفقه والحديث في أول أيام الامتحانات على فترتين تبدأ الفترة الأولى في التاسعة صباحا لمدة ساعتين وتنتهي الفترة الثانية في الواحدة والنصف ظهرا .

وشهدت لجان الامتحانات المنعقدة بالمعاهد الأزهرية بالاسماعيليه حالة من الهدوء مع فتح أبواب اللجان وبدء الامتحانات فيما شهدت محيط اللجان من الخارج تواجد امني لتأمين سير العملية الامتحانية .و تجمع العشرات من أولياء الأمور قبيل فتح اللجان أبوابها للاطمئنان على ذويهم تزامنا مع تحسن حالة الطقس نسبيا وتراجع درجات الحرارة في اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية .

وكانت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية أعلنت رفع حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية استعدادا لإنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية .

واكد فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية على جاهزية اللجان وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة

.وأوضح " بيومى " أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور

و تبدأ امتحانات القسم الادبي غدا الأحد وتستمر حتى 9 يوليو المقبل ....فيما ينتهي طلاب القسم العلمي من امتحاناتهم 12 يوليو المقبل.

، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023..