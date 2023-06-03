بالفيديو.. الوفد تكشف إلغاء نتيجة عمومية المهندسين قبل اقتحام البلطجية

انتشرت فيديوهات وصور توضح اقتحام بلطجية لعمومية سحب الثقة من المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين.

وأكد أنصار النبراوى أن عمليات الاقتحام تمت بعد إعلان تجديد الثقة فى النقيب واتهموا عددًا من الأشخاص بالتسبب فى تحطيم الصناديق بعد نجاح النبراوى وفشل أعضاء المجلس الأعلى فى سحب الثقة.

فيديو حصلت عليه الوفد يؤكد أن نتيجة الانتخابات لم تحسم وأن القاضى المسؤول عن إعلان النتيجة قد أعلن إلغاء الانتخابات وأنه قد استشعر الإرهاب داخل اللجان.

أكدت الوفد أن قبل فرز الأوراق تم الإعلان داخل القاعة عن 20 مندوبًا لحضور عملية الفرز من الطرفين إلا أن الأمين العام المهندس يسرى الديب اتجه إلى اللجنة المشرفة على الاستفتاء ليبدى اعتراضه على تواجد عدد كبير داخل اللجان، كما أن الأمين العام المساعد المهندس أحمد صبرى استدعى عددًا من أفراد الأمن وكانت الوفد شاهد عليان على ما حدث، إذ أبدى أحد أعضاء الأمن اعتراضه على تواجد عدد داخل اللجان منهم رجال كبار السن تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا ولا يمكن التشاجر معهم وأن هناك تجاوز داخل عمليات الفرز.

والفيديو يوضح أن القاضى يقول: “الانتخابات اتلغت أنا مستشعر الإرهاب”.