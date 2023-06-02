محمد محسن: ندرة الأعمال التاريخية بالدراما يعود إلى تكلفتها الباهظة

صرح المنتج السينمائي، محمد محسن، بأنه يعمل حالياً على إنتاج أعمال فنية جديدة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، كما أعلن عن إنتاج عمل درامي ديني بعد عيد الأضحي المقبل.

وأثني محمد محسن على تنوع عروض مسلسلات رمضان 2023، مع تركيزه على مسلسلين ينتميان لفئة الدراما التاريخية الدينية، حيث ستقدم الأعمال للجمهور سيرة رجلين من بين الأشهر في التاريخ الإسلامي، بإنتاج فني متميز.

وأوضح محمد محسن أن ندرة هذا النوع من الأعمال الفنية يعود إلى تكلفتها الباهظة، وخاصة فيما يتعلق بالديكورات والإكسسوارات، مما جعل الإنتاج الفني الديني والتاريخي يعاني في السنوات الأخيرة، نظراً لتزايد تكاليفه مقارنة بأنواع المسلسلات الأخرى والتحضيرات اللازمة له.

وفي إطار تعليقه على أعماله الفنية الجديدة، أعلن محمد محسن عن إنتاج فيلم "أزرق مش قاتم" الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب الخريجين من معهد الفنون المسرحية والكليات الحكومية، وتأليف أحمد عتيق، وحصوله على عدد من الجوائز في مهرجانات دولية، مثل مهرجان روتردام للسينما العربية ومهرجان شنجهاي للأفلام القصيرة.

وأكد "محسن"، أن السينما المصرية عادت لتحقق النجاحات خلال الأعوام الأخيرة، وأنه سيواصل إنتاج الأعمال الفنية المتميزة التي تؤثر بشكل إيجابي على المشاهدين.