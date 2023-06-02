بيراميدز وفيوتشر.. مدرب المنتخب الأولمبي يتابع المباراة من المدرجات

تواجد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في مباراة بيراميدز و فيوتشر في اللقاء الجاري على ستاد الدفاع الجوى من إطار منافسات الجولة ٣٠ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس مع البرازيلي روجيرو ميكالي وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي واعضاء جهاز المنتخب لمشاهدة المباراة لاختيار عناصر لقائمة المنتخب في التصفيات المؤهلة أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

تواجد محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في مقصورة ملعب ستاد الدفاع الجوى ، على هامش مواجهة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص دونجا على دعم ومؤازرة زملائه من الملعب خلال لقاء فيوتشر بمسابقة الدوري.

وحسم التعادل السلبي بين بيراميدز وفيوتشر بدون أهداف في أحداث الشوط الأول في المباراة الجارية على ستاد الدفاع الجوي.

في إطار الدور المجتمعي لنادي بيراميدز وبناء على توجيهات المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بتفعيل هذا الدور والاهتمام به، حرص النادي على تواجد أطفال دار أيتام "أولادي" مع لاعبي فريقي بيراميدز وفيوتشر قبيل بداية مباراتهما في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في الجولة ٣٠ من بطولة الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

ونزل الأطفال بصحبة لاعبي الفريقين لأرض الملعب قبل انطلاق المباراة، وهي ليست المرة الأولى وسبقها أكثر من مبادرة من جانب النادي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه النادي بدوره المجتمعي ودعم الأيتام والمرضى من الأطفال وكذلك مصابي الحروق.

وبدأ بيراميدز بهذا التشكيل أمام فيوتشر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

بينما تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز

محمود جنش في حراسة المرمى

الدفاغ: علي أحمد، محمد رضا، مصطفى بدري، جوناثان أنجويم

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، محمد عبد السلام، عمر كمال

الهجوم: محمد رضا، أحمد عاطف.