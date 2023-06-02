أمريكا تدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين

دعت “الولايات المتحدة الأمريكية” نظيرتها إسرائيل إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، مُؤكدة على هدفها المُتمثل بتعزيز أمن تل أبيب وتكاملها الإقليمي.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، قال البيت الأبيض في بيان، إن مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يوم الخميس في البيت الأبيض.

وشدد سوليفان على "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، لأن ذلك أساسي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتكامل في المنطقة"، وفق التصريح.

وأبدت الولايات المتحدة عبر بيانات وتصريحات مُتفرقة في الفترة الأخيرة قلقها إزاء التصعيد في الضفة الغربية والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح البيت الأبيض أن اللقاء كان "لمناقشة مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "واصل المجتمعون النقاش بشأن تعزيز التعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل مواجهة التهديدات التي تُشكلها طهران ووكلائها، وذلك متابعة لاجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مارس".

أمريكا تسعى لتعزيز أمن إسرائيل:

وتابع البيان: "أعاد سوليفان التأكيد على هدف الإدارة الأمريكية المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت إسرائيل من تحركاتها باتجاه الولايات المتحدة، مركزة على الملف النووي الإيراني.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الاثنين، إنهاء سلسلة تجارب ناجحة على منظومة دفاعية بحرية جديدة تحمل اسم القبة الحديدية البحرية.

وقالت الوزارة في بيان إن "البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي أكملت بنجاح سلسلة من اختبارات الاعتراض مُتعددة الأنظمة والطبقات باستخدام النسخة البحرية من نظام القبة الحديدية "ساعر 6- Magen"، في لحظة تاريخية أخرى لتعزيز قدرات إحدى السفن الثمينة التابعة للبحرية".

وذكرت أن "القبة الحديدية البحرية، المعروفة باسم "C-Dome"، هي مشروع مشترك بين البحرية ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية"، مُؤكدة أن "C-Dome نجحت في اعتراض أهداف متقدمة تمثل تهديدات للبنية التحتية لدولة إسرائيل وأصولها الاستراتيجية في منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وأفادت الوزارة بأن "البحرية الإسرائيلية كانت أجرت في نوفمبر 2022، اختبار اعتراض C-Dome ناجحا، لكن اختبار يوم الاثنين تضمن مجموعة أوسع بكثير من التهديدات الحالية والمستقبلية التي قد تُواجهها سفن Magen مثل صواريخ كروز والطائرات بدون طيار".