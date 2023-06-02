شوط أول سلبي بين بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري

انتهى الشوط الأول بين بيراميدز وفيوتشر بالتعادل بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما لحساب منافسات الجولة الثلاثين من عمر مواجهات الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في 17 لقاءً، والتعادل في 7 مباريات، وخسارة 4 لقاءات، بعد مرور 28 جولة من موسم الفريق السماوي، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث بسلم الترتيب، وفي رصيده 54 نقطة، حصدها من تحقيق 14 انتصارًا، وتعادل في 12 لقاً، وخسارة مباراتين، بعد خوضهم 28 لقاءً هذا الموسم.

تشكيل بيراميدز أمام فيوتشر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل خط الهجوم: فخري لاكاي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز

محمود جنش في حراسة المرمى الدفاع : علي أحمد، محمد رضا، مصطفى بدري، جوناثان أنجويم خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، محمد عبد السلام، عمر كمال الهجوم: محمد رضا، أحمد عاطف.