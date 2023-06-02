السيارة الكهربائية إيليوس E70 برو تلامس المليون جنيه بعد زيادات اليوم

أخطرت شركة مصر حلوان، وكيل علامة دونج فينج موتورز الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لأسعار السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو.

وفقاً للقائمة السعرية الخاصة بالسيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو، الصادرة عن شركة مصر حلوان، وكيل علامة دونج فينج موتورز الصينية في مصر، فإن السيارة تتوافر بفئة واحدة فقط من التجهيزات.

أسعار السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو

بحسب القائمة السعرية الخاصة الصادرة عن شركة مصر حلوان، وكيل علامة دونج فينج موتورز الصينية في مصر، فإن سعر السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو أصبح بدايةً من اليوم 955 ألف جنيه بدلاً من 945 ألف جنيه.

وتقدم السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو بنسخة متطورة وبمواصفات تتناسب مع ظروف التشغيل في مصر، وتضمن شركة مصر حلوان وكيل علامة دونج فينج موتورز الصينية في مصر، السيارة لمدة ست (6) سنوات أو 150,000 كم على السيارة، وثماني (8) سنوات أو 500,000 كم على البطارية.

تنتمي السيارة الكهربائية إيليوس E70 برو، إلى فئة السيدان الرياضية بتصميم خارجي حديث يلفت الأنظار، وتقدم بعناصر أمان تصل بها إلى تقييم 5 نجوم في اختبارات C-NCAP.

تأتي السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو، من شركة مصر حلوان مزودة ببطارية من نوع LFP الآمنة تماماً والمقدمة من شركة CATL، وبسعة 51 كيلو وات تستمد السيارة قوتها من موتور قدرته 160 حصان وعزم دوران 230 نيوتن/متر باستهلاك طاقة منخفض طبقاً للتصميم الجديد يصل إلى ما يقارب 12.7 كيلو وات لكل 100 كيلومتر بما يؤدي إلى مدى تشغيل يتخطى 400 كيلو متر.

طرق الشحن الكهربي للسيارة

شركة مصر حلوان كونها الوكيل الوحيد لشركة HICI (Hiconics سابقاً)، وهي إحدى كبريات الشركات الصينية المنتجة لشواحن السيارات AC وDC، والتي تقدم حلولاً متكاملة لتجاوز عقبة الشحن، وقد أضافت شركة مصر حلوان للسيارة شاحن عالي القدرة وكابل تحويل كما هو موضح آنفاً.

توفر شركة مصر حلوان مع السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو، شاحن منزلي متغير القدرة يصل إلى 32 أمبير / 7 كيلو وات ليشحن السيارة شحنة كاملة من الصفر خلال 8 ساعات.

السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو

وتتمكن السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو، من الشحن عبر محطات الشحن العاملة بالنظام الأوروبي بتوافر مع السيارة كابل شحن AC للتحويل من TYPE II الأوروبي إلى GB/T الصيني، وهو المضاف إلى السيارة بمعرفة الشركة.

وبالشحن السريع على بروتوكول GB/T تتميز السيارة الكهربائية السيدان إيليوس E70 برو،بأنها تقوم بشحن ما يكفي للسير مسافة 100 كيلومتر خلال 10 دقائق فقط، وتشحن في المستوى من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة.