مصرع 50 شخصًا على الأقل فى تصادم قطارين بالهند (فيديو)

لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 500 في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا في شرق الهند.

وثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة تواجد رجال الإسعاف والحماية المدنية لإنقاذ المصابين وإحراجهم من تحت القطارات.

يظهر الفيديو حمل المصابين إلى سيارات الإسعاف كما تواجد متطوعين لمساعدة رجال الإسعاف.

قال شهود عيان ومسئولون لوسائل إعلام هندية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس"، وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسئول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

رجحت وكالة "برس تراست أوف إنديا" أن يكون 50 شخصًا قد قضوا بسبب الحادث، ويعتقد أن ركابًا عالقون تحت عربات القطار.

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار".

أشار في تغريدة أطلقها إلى أن "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنيًّا "للجرحى الشفاء العاجل".

أعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.

تفاصيل حادث تصادم قطارين بالهند:

أظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار، ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا.

غالبًا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.

ذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.

قالت وكالة الأنباء "برس ترست أو إنديا": "إن قطار كورومانديل لإكسبريس كان في طريقه من هوراه في ولاية غرب البنغال إلى شيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبًا".

وقع الحادث في حوالي الساعة 7.20 مساء، بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة باهاناجا بازار، عندما كان القطار في طريقه إلى محطة تشيناي المركزية من محطة شاليمار بالقرب من كولكاتا.

أفادت صحيفة Hindustan Times Newsبأن ثماني عربات من قطار خرجت عن مسارها بعد اصطدامها بقطار بضائع بالقرب من محطة باهاناجا.