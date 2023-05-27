الهند.. مسؤول أمر بإفراغ سد ضخم من المياه لإنقاذ هاتفه

أقدم مسؤول حكومي في الهند، على تصرف اعتبرته السلطات في البلاد على أنه إساءة لاستخدام منصبه، إذ أمر بإفراغ سد من المياه حتى يتمكن من استعادة هاتفه.

وقالت تقارير إعلامية إن راجيش فيشواس أسقط هاتفه من نوع سامسونغ في السد أثناء التقاط صورة سيلفي، مضيفة أنه أمر بتجفيف السد من المياه، على اعتبار أن هاتفه يحتوي على بيانات حكومية حساسة يجب استرجاعها.

ووقعت الواقعة في سد خركتا في ولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند.

وبعد أن استغرق الأمر 3 أيام لإفراغ السد من المياه المخزنة داخله، وجد فيشواس، الذي يعمل في مفتشية الغذاء، أن هاتفه معطل ولا يمكن أن يعمل مجددا بعد أن غمرته المياه لمدة طويلة.

وفي أعقاب ذلك، جرى إيقاف فيشواس عن العمل، بعد اتهامه بإساءة استخدام منصبه.

إفراغ مليوني لتر من المياه

وذكر فيشواس في بيان نقلته وسائل إعلام هندية أنه تم إحضار المضخة بعد أن فشل الغواصون المحليون في العثور على الهاتف.

وأشار إلى أنه حصل على إذن شفهي من أحد المسؤولين لتصريف "بعض المياه في قناة مائية قريبة"، موضحا أن المسؤول قال إن ذلك "سيفيد في الواقع المزارعين الذين سيحصلون على المزيد من المياه".

وكشفت مصادر أنه تم إفراغ ما يقرب من مليوني لتر من المياه - ما يكفي لري 6 كيلومترات مربعة (600 هكتار) من الأراضي الزراعية.

ونفى فيشواس إساءة استغلال منصبه، وقال إن المياه المصرفة كانت من الجزء الفائض في السد.

وفي سياق منفصل، لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب أربعة آخرون إثر اصطدام شاحنة بأخرى متوقفة على أحد الجسور بالقرب من محطة مترو أنفاق في عاصمة الهند (نيودلهى).

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن الحادث وقع عندما كانت الشاحنة تحمل حجارة ومتجهة إلى منطقة "كارول باج" حيث اصطدمت بشاحنة أخرى على الجسر، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ولم تشر القناة الهندية إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: