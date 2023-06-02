كريم فهمي يدافع عن فنانة قررت الاعتزال .. "الإفية أغلى من الإنسانية"

كريم فهمي يدافع عن الفنانة الشابة ميرهان حسين، وذلك بعدما أعلنت اعتزالها الفن بسبب عدم تقدير موهبتها التمثيلية.

وكتب كريم فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "ممثلة قررت الاعتزال نتيجة إحباط أو أي شيء ما، بعض الناس على السوشيال ميديا استظراف وإفيهات عليها وقرف ومفيش احترام مشاعر حد، الإفيه أغلى من الإنسانية، وحشين وحشين أوي".

كريم فهمي

ميرهان حسين تعتزل التمثيل:

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، اعتزال التمثيل والفن، مؤكدة أنها تشعر بعدم التقدير لموهبتها الفنية، ولذلك قررت أن تعيش لنفسها فقط.

وكتبت ميرهان حسين عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين.. مش هكون موجودة لا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة.. واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي".

ميرهان حسين

وأضافت: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل.. اللي بيحبوني شكرًا وكتر خيرهم.. واللي مبيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة تاني".

واختتمت منشورها: "تعبت.. وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرنى.. لذلك اعتزل".

ميرهان حسين

“مشوار الونش” آخر أعمال ميرهان حسين:

كانت آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم الكثير من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

آخر أعمال الفنان كريم فهمي:

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

كريم فهمي

وينتظر كريم فهمي عرض مسلسله "حدث بالفعل" ويشاركه البطولة ماجد المصري، وغادة عبدالرازق، ورنا رئيس، وأحمد عبدالله محمود، تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.