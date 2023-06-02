ميرهان حسين تعتزل التمثيل .. "تعبت ومش هكون موجودة"

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، إعتزال التمثيل والفن، مؤكدة أنها تشعر بعدم التقدير لموهبتها الفنية، ولذلك قررت أن تعيش لنفسها فقط.

ميرهان حسين

وكتبت ميرهان حسين عبر خاصية “الاستوري” علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين..مش هاكون موجودة لا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة..واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي".

ميرهان حسين

وأضافت: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل.. اللي بيحبوني شكرا وكتر خيرهم.. واللي مبيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة تاني".

واختتمت منشورها :"تعبت..وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرنى.. لذلك اعتزل".

“مشوار الونش” آخر أعمال ميرهان حسين

كانت آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.



ميرهان حسين

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارهالزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.