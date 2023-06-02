اقرأ غدًا بالوفد: "قرينة الرئيس الأمريكي تبدأ زيارة لمصر تستمر يومين"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، كثيرًا من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قرينة الرئيس الأمريكي تبدأ زيارة لمصر تستمر يومين".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي: مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة

3.3 مليار دولار استثمارات المشروعات الخضراء ببرنامج "نوفي"

مصنع جديد لإنتاج هواتف "سامسونج" ببني سويف

2.7 مليار جنيه إيرادات الأوقاف خلال 11 شهرًا.

ربيع: حركة الملاحة بالقناة منتظمة.. وتدابير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية.

قناة السويس تشهد عبور 67 سفينة بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن.

9 قتلى في احتجاجات دامية بالسنغال بعد الحكم بسجن المعارض "سونكو".

"الوزراء": لا مساس بمساجد "آل البيت".. ومسار بين مسجدي "زينب" و"عائشة".

احتدام المعارك في السودان.. والهلال الأحمر يدفن 180 جثة مجهولة الجيش يعزز قواته حول الخرطوم و"الدعم" تواصل السرقة.. وواشنطن تفرض عقوبات.

إسرائيل تستعد لشن حرب متعددة الجبهات.. وتشكو لبنان وإيران لمجلس الأمن.

إعلام "الشواذ" في قلب القدس المحتلة بحماية الاحتلال ودعم أمريكي.