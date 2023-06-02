السيدة انتصار السيسي تستقبل جيل بايدن في مطار القاهرة (شاهد)

استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن في مستهل زيارتها لمصر التي تمتد على مدار يومين.

أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة.

ورحبت السيدة انتصار السيسي بزيارة جيل بايدن، مؤكدة أنها ضيفة عزيزة على مصر.

كتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

كتبت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصولها القاهرة موجهة الشكر لقرينة الرئيس: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا".