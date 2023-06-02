الجمعة 02/يونيو/2023 - 09:28 م 6/2/2023 9:28:59 PM

مبادرة «اطمن على ابنك» للفحص الطبى المجانى لطلاب المدارس للعام الدراسى 2024/2023 بمحافظات التأمين الصحى الشامل.. واحدة من المبادرات الإيجابية التى تستهدف صحة المواطنين المصريين.. وخطوة مهمة اتخذها مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.. وتستهدف الكشف الطبى على 252 ألفا من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.. فى إطار اهتمام الهيئة بالأطفال والنشء وتماشيًا مع اهتمامات القيادة السياسية وجهود الدولة فى إطلاق العديد من المبادرات الصحية الرئاسية كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية «السمنة والأنيميا والتقزم» والأمراض الوراثية، وضعف السمع لدى حديثى الولادة، بهدف الاطمئنان على صحة الأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللازمة لهم.. وكذلك إطلاق مبادرة علاج تشوهات العمود الفقرى لدى الأطفال.. فى إطار عملية التطوير ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باحترافية وجودة عالمية.

هذه الخطوات المهمة تؤكد حرص القيادة السياسية على صحة المواطنين ودعمهم من خلال زيادة المخصصات اللازمة للصحة سنويًا باعتبارها من الأمور التى تخفف المعاناة عن المواطنين وتساعدهم على حياة أفضل.

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