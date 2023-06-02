هل تتعرض مصر لعاصفة ترابية أخرى .. الأرصاد تكشف الحقيقة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، مؤكدة أنه التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بشأن توقعاتها بشأن تعرض البلاد لموجات من العواصف الترابية خلال الفترة القادمة، قائلة: "كل شيء وارد حدوثه فنحن ما زلنا نعيش في فصل الربيع ، فصل التقلبات الحادة والسريعة، والمتبقي منه 20 يوما.

تحسن تدريجي

وأوضحت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا خلال الساعات القادمة وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى الأربعاء القادم، بينما المتوقع غدا السبت أن تسجل درجات الحرارة 34 على القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وقد تكون رعدية، محذرة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء على الرأس مع تناول قدر كبري من السوائل، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.



قالت الهيئة العامة لـ لأرصاد الجوية، إنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، فأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى وصلت إلى 40 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة التي يصاحبها انخفاض في نسب الرطوبة، لكنها تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد الأيام حتى الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

وذكرت في بيان لها، أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

ويشهد يوم السبت فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الخميس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.