8 أكلات شعبية علي طاولة احتفالات الاتحاد العام للطلاب الأفارقة بيوم افريقيا

الاتحاد العام للطلاب الافارقة

تسلط احتفالات يوم افريقيا، الذي نظمه الأتحاد العام للطلاب الافارقة ، علي مسرح قاعة القبة بنادي المقاولون العرب بمدينة نصر، الضوء علي أبرز المأكولات والمشروبات الشعبية في البلدان القارة السمراء.

مأكولات شعبية افريقية

وعرض الاتحاد العام للطلاب الافارقة مأكولات ومشروبات من بلدان عديدة، متقارب في الأصناف ولكن طرق تناوله وتحضيرها مختلف بشكل جذري، ابرز الدول المشاركة :" السودان، موريتانيا، إريتريا، كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا، الكاميرون".

ونظم الأتحاد العام للطلاب الأفارقة بمصر، إحتفالا بـ"يوم أفريقيا"، بمناسبة مرور 60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الافريقي حاليا"، بقاعة القبة بنادي المقاولون العرب بمدينة نصر.

الاتحاد العام للطلاب الأفارقة

نظم الأتحاد العام للطلاب الأفارقة بمصر، إحتفالا بـ"يوم أفريقيا"، بمناسبة مرور 60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الافريقي حاليا"، بقاعة القبة بنادي المقاولون العرب بمدينة نصر.

شارك في الاحتفالية لفيف من السفراء والشخصيات العامة والمهتمين المعنيين بالشأن الأفريقي، علي رأسهم السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية والدكتورة آمنة فزاع مندوب الجمعية الأفريقية ورئيسة نادي المرآة الأفريقية، وممثلي من الأتحاد الافريقي في مصر وسفارة نيجيريا وغينيا.

بالأضافة إلي حضور حسين محمود مؤسس مشروع مصر السمراء، ورؤساء الجاليات والطلاب من جنسيات عديدة أفريقية وآسيوية.

عبدالله محمد بشير رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة

وبدء الأحتفالية بكلمة الرئيس عبدالله محمد بشير، من دولة بنين رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة هذا العام، الذي قدم شكره لمصر لم تقدمه اتجاه الطلاب الافارقة منذ سنوات حتي الآن، من دعم تعليمية فائقة في شتي المجالات.

قال محمد، إننا كل عام حريصون بالاحتفال بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، لانه يعد يوم فارق في حياتنا بشكل خاص والأمة الأفريقية بشكل عام، لذلك نحتفل بتلك اليوم بطقوس فريدة، مشيرًا إلي أن يحرص مع زملاءه بتركيز علي عرض العادات والتقاليد الأفريقية التي تنفرد بها تلك القارة الغنية بالثروات الطبيعية والتقاليد الخالدة.

وأَضاف أن هذا العام، يشارك بشكل أساسي في تحضير الفعاليات مع زملاءه في المكتب، مؤكدًا بأن استغرق شهر لتحضير تلك الفعاليات حتي يخرج بشكل لائق، موضحًا بأن عدد كبير شارك هذا العام أبرزهم:" السنغال- موريتانيا -نيجيريا-السودان-اريتريا-كوت ديفوار-جنوب السودان- تنزانيا-غينيا"، في كافة الأنشطة.

وأوضح أن البرنامج تضمن فقرات فنية واستعراضية عن الزي التقليدي في أكثر من دولة، وعرض تتويج الملك في نيجيريا ابرز طقوس في دولتهم، علاوة عن معرض للمأكولات والمشروبات التي تتميز بها بلدان القارة السمراء.

وأشار إلي أن، الأتحاد العام للطلاب الأفارقة تحت رعاية الجمعية الأفريقية، يضمن عدد كبير من الاتحادات الفرعية لمعظم بلدان القارة السمراء الذين يدرسون في جمهورية مصر العربية، موضحًا بأن الأتحاد أسسه عام 1988.

الأمين العام للاتحاد الطلاب الافارقة

قالت دينا أبايزيد، الأمين العام بالاتحاد الطلاب الأفارقة، إننا حرصنا بتواجد فقرة عن الأزياء الشعبية في القارة، بهدف ابرز ثقافات المتنوعة التي تتميز بها أفريقيا، من جمال في الألوان الجذابة وتفصيلات الفريدة.

وأضافت أبايزيد، أن الدول المشاركة في الأزياء، هم "السودان، موريتانيا، جنوب السودان، الكاميرون، تنزانيا، نيجيريا، غينيا، بنين"، مؤكدًا أن الجميع طلاب يتحمسون لعرض وتعرف الشعوب بتراثهن الفريدهن.

60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية

ويذكر بأن يحتفل القارة السمراء، يوم 5 مايو كل عام بيوم أفريقيا، والذي يواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية يوم ٢٥ مايو عام ١٩٦٣، حيث مثلت أولى منظمات العمل الإفريقي المُشترك وتجسدت فيها معاني التضامن الأفريقي ووحدة الهدف والمصير بين دول وشعوب القارة.

ولقد لعبت مصر دوراً محورياً من خلال اسهاماتها المؤثرة والمتواصلة في تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك منذ بداياته وبشكل مستمر، وصولاً إلى يومنا هذا الذي باتت تعرف فيه المنظمة باسم الاتحاد الإفريقي، وأصبحت تمثل الصوت الموحد للشعوب والدول الإفريقية الذي يتصدى لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.

الماكولات الافريقية

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