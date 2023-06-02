ياسمين عز تقدم نصيحة خارج الصندوق لإحدى السيدات (شاهد)

لجأت إحدى السيدات المتابعات لبرنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، لاستشارة مقدمة البرنامج ياسمين عز في أحد مسائل التي تخص شقيقتها وزوجها.

ووجهت المشاهدة التي تدعى مروة سؤالا لياسمين عز قائلة :"مروة بعتت لي وقالت عمري ماكنت اتخيل إني ألجأ لك في يوم من الأيام.. لكن عاوزة استشيرك في حاجة وهي رأيت جوز أختي يتمشي مع واحدة في مول ويشبك يدها معاها ومش عارفة اتصرف إزاي أقول لأختي ولا إيه؟".

وردت ياسمين عز على استشارة مدام مروة "،:" أحسن حاجة عملتيها انك مقولتيش لاختك علي الموضوع ده ومسخنتيهمش علي بعض"، مستطردة:"عين العقل انك محكتيش لأختك علي الموضوع لأنه كان ممكن يتطور الموضوع ويحصل انفصال ما بينهم".

وأكملت عز:"مش هتستفادي حاجة لو خربتي على بيت زوجك وممكن مع العصبية تقول كلمة تزعلك .. مش يمكن الست اللي شوفتيها مع جوز أختك نظرها ضعيف وبيوصلها لمحل أو حاجة نفترض حسن النية.. وبلاش تواجهي جوز اختك بالموضوع لأنه وقتها هيأخذ باله وهيعمل احتياطته بعدها وهيبقى صعب تكشفيه".

عودة برنامج ياسمين عز

وانطلقت أمس الخميس، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها “كلام الناس” عبر قناة MBCمصر، إذ أكدت ياسمين عز أنها لم تكن على علم بوقوعها ضحية لبرنامج المقالب الذي قدمه الفنان رامز جلال في رمضان الماضي “رامز نيفر إند”.

وقالت ياسمين عز: “طبعا كلكم شوفتوني في رمضان مع رامز جلال، هذا الفرعون الملعون المنشق عن القبيلة، وكانت حلقة للتاريخ، واتفرجت معاكم وشوفت نفسي وأنا داخلة، أنا مش معقولة كاريزما طاغية”.

وأضافت: “أنا إترش في وشي طفاية حريق وفضل وشي بدر بيلمع من البريق سبحانك يا ربي، وأنا لو أطول كنت روحت البرنامج بتاج علشان أنا برنسيس، وأنا برينسيس علشان بحترم الرجل الفرعون الصغير الكبير”.

وردا على سؤال هل كانت تعرف بالمقلب، قالت: “أنا مش هحلف، أي برنامج يكلمني أروح ضيفة بارفض وأعتذر بكل أدب واحترام، ولو كنت عارفة وده مش حقيقي مكانوش كلموني من مصر ولبنان يتفاوضوا معايا، ولو أعرف مكنتش روحت”.