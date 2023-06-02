الملكة رانيا تنشر لقطات من فرح ولي العهد.. زفاف الغوالي

أقيمت مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، أمس الخميس، و حضره عدد كبير من الضيوف المهمين من مختلف الدول، ورؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية المرموقة، وأفراد الأسرة المالكة والأصدقاء المقربين، وبدأت مراسم الحفل بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

الملكة رانيا تحتفل بزفاف الأمير الحسين

نشرت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عددًا من الصور من حفل الزفاف الملكى لنجلها ولى العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة آل سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات و"انستجرام".

صور من حفل زفاف ولي عهد الاردن

وعلقت الملكة رانيا على الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام :" الحمدلله .. من زفاف الغوالي حسين ورجوة الحسين، الله يهنيكم ويخليكم لبعض وتبقى الفرحة مزينة قلوبكم"، موجهة لهم التهنئة: "مبروك يا حسين ورجوة.. أمسية جميلة تحتفل مع الأصدقاء والعائلة".

وكتبت في منشور أخر لها عبر حسابها، :"من مأدبة عشاء الليلة الماضية في احتفال الحسين ورجوة آل سيف".

صور من حفل زفاف ولي عهد الاردن

وكان أعلن الديوان الملكي بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن أمس هو يوم اجازة رسمية في الأردن، احتفالًا بزفاف الأمير الحسين.

وأعرب الملك عبدالله بن الحسين، عن شكره لشعبه وأصدقائه على حضورهم احتفال زواج ولي العهد من الأميرة رجوة، متمنيا استمرار أفراح بلده.

صور من حفل زفاف ولي عهد الاردن

وغرد الملك عبد الله عبر حسابه على تويتر قائلا: "شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة، والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

وشارك ملك الأردن عددًا من الصور لعرس الأمير حسين بن عبدالله على رجوة التي حصلت على لقب أميرة عقب عقد القران.

صور من حفل زفاف ولي عهد الاردن



وكان شارك ولى عهد الأردن، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من حفل الزفاف بجوار زوجته الأميرة رجوة، مضيفًا: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة".

وتابع: "اسال الله أن يرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".