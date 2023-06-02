محمد رمضان يدعو جمهوره لحضور حدث مهم في الجامعة الأمريكية

أعلن الفنان محمد رمضان، تكريمه من الجامعة الأمريكية عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" أقوى جمعة فى مصر، النهاردة تكريمي مع أسرة جعفر العمدة فى الجامعة الأمريكية الساعة 5 والدعوة عامة لكل جمهوري، اشوفكم علي خير ".

محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان 2023:

كان رمضان شارك في الدراما الرمضانية 2023، بمسلسل جعفر العمدة، مع "هالة صدقى، إيمان العاصى، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، تأليف وإخراج محمد سامى.

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

محمد رمضان يواصل تصوير “ع الزيرو”

وفي سياق متصل، يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد “ع الزيرو”، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بجميع دور العرض السينمائية.

روج محمد رمضان للفيلم، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي ظهر خلاله برفقة الفنان إسلام إبراهيم، من كواليس فيلم على الزيرو، وعلق عليه قائلًا: حمزة وشهرته دي جي دراجون شخصيتي الجديدة في فيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح كبير يليق بالعيد الكبير.

محمد رمضان وإسلام إبراهيم

شخصية محمد رمضان

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال أحداث الفيلم "حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

أبطال فيلم على الزيرو

يذكر أن فيلم على الزيرو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامة وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ويُعد هو التعاون الأول بين الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم.