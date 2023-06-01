انتصار السيسي تصل لحضور حفل زفاف الأمير الحسين وملك الأردن يستقبلها (شاهد)

وصلت منذ قليل ، السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

ورافق السيدة انتصار ابنتها آية السيسي، وكان في استقبالهما ملك الأردن الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا.

وانطلق الموكب الأحمر للمرة الأولى في عهد الملك عبد الله الأول، مرات عدة، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

ويتكون الموكب، من عشرين سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع "اللاندروفر" تابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة .

العاهل الأردني يستقبل ضيوف حفل زفاف ولي العهد

واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله ضيوف حفل زفاف نجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بقصر زهران وسط عمّان.

وبدأت الوفود الرسمية في الوصول إلى المملكة الأردنية لمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في احتفالات زفاف ابنهما.

وتشهد إلى العاصمة الأردنية عُمان، اليوم الخميس، مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف.

عطلة رسمية في الأردن بمناسبة حفل زفاف ولي العهد

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد اليوم، الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، حيث يعقد حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس، الأربعاء، لحضور مراسم الاحتفال.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من عدة مناطق في العاصمة عمّان، حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.

وسيتم إرسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف، إلى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الإعلامية (المركز الإعلامي).

يعد الموكب الأحمر الذى سيزف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله اليوم الخميس، تقليدا ملكيا ممتدا منذ تأسيس المملكة، إذ يطوف الموكب فى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، بلباس الجيش المهيب، والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.