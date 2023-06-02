ختام فعاليات اليوم العلمي الأول للسكتة الدماغية بالبحيرة

اختتمت فعاليات اليوم العلمي الأول للسكتة الدماغية بالبحيرة والذي نظمته مديرية الصحة بالبحيرة

وجاء تنظيم هذا اليوم العلمي الخاص بالسكتة الدماغية، بعد النجاح الذى حققته وحدات إذابة الجلطة الدماغية بالبحيرة.

ومن ناحية أخرى، جاء التنظيم لتدريب أطباء النفسية والعصبية واطباء العناية والطوارئ، على كيفية التعامل مع حالات الجلطات والسكتة الدماغية، ولنشر الوعي بين الاطباء والمواطنين على أهمية التعامل مع أعراض السكتة الدماغية منذ الساعات الأولى، وحاضر فيه أساتذة متخصصون على رأسهم الاستاذ الدكتور اسماعيل رمضان أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بجامعة الإسكندريه، والاستاذ الدكتور وفيق بهنسي جامعة طنطا، والدكتور أحمد حشيش أستاذ أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصوره الدولي.

وخلال اليوم العلمي تم تكريم مستشفى كفر الدوار العام، لفوزها بالجائزة الذهبية للسكتة الدماغية، وذلك في التصنيف الربع سنوي لعام 2023 التي تنظمها المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية ESO ومنظمة السكتة الدماغية العالمية WSO ، وتم تسليم البوستر الخاص بالجائزة الذهبية من angel initiatives تقديرا لجهود وحدة السكتة الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام.

ويعتبر مستشفى كفر الدوار العام، هو المستشفى العلاجي الوحيد علي مستوي الجمهوريه الذى حصل عليه وسط 5 مستشفيات جامعية.

جدير بالذكر أنه قد تم افتتاح عدد 4 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية بمستشفيات كفر الدوار العام وايتاي البارود، ورشيد وصدر دمنهور لخدمة أبناء محافظة البحيره، والمحافظات المجاورة.

وخرجت عدة توصيات هامة عن اليوم العلمي، إذ تحدث المحاضرون عن آخر المستجدات العلمية في موضوع السكتة الدماغية، وكيفيه التعامل معها وتدريب شباب الأطباء على التوعية بعلامات الجلطة، وضرورة نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة والمستشفيات الموجود بها الخدمة، وذلك لإنقاذ حياة المرضى، وأن الخدمة تقدم مجانا للمرضى.