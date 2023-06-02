معاينة حريق اندلع في شقة بالجيزة

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بمُعاينة شقة سكنية اندلع بها حريق، وذلك بهدف تحديد الخسائر التي لحقت بها.

وأظهر الفحص تفحم جزء من أثاث الشقة، دون إصابات بين المقيمين بها.

وكان رجال المباحث قد استمع لأقوال مالك الشقة، وأكد عدم اشتباهه في نشوب حريق جنائياً، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق في شقة سكنية بالعمرانية

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً باشتعال حريق بشقة سكنية في العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال النار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان حريق محدود قد اندلع بمحيط مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف دون إصابات أو خسائر بشرية.

وجار التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في محيط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران.

فيما دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، لنقل أى مصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم.

وعلى جانب آخر، توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمحل تجاري بمنطقة الوراق، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اشتعال الحريق.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمحل تجاري في الوراق، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على النيران، وإخمادها، قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.